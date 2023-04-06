南韓啦啦隊女神李多慧，宣布加入樂天桃猿附屬啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」，擁有亮眼外型及精湛舞蹈實力的她，讓球迷可以說是相當期待，不過卻有網友發現她的維基百科，感情狀態被改成「已婚」，至於個人IG則設有嬰兒精選限時，掀起網友熱議。

李多慧日前在個人YouTube頻道中，上傳一則影片並回答粉絲五花八門的問題，對於所有人的問題來者不拒，被問到理想型男友的條件時，她也大方回應須具備3大條件，分別是「要會顧家、相處合得來及能接受她的個性」，對於外貌以及年紀則沒有太大限制，主要還是著重在心靈層面的互動上，接著透露相當嚮往能與新的人組成家庭，生小孩方面「至少要生3個，多的話想生5個或以上」，語畢，還不忘和未來老公甜喊加油。

李多慧維基百科資料顯示於2016年已經結婚（圖／Dcard）

不過近來有網友在Dcard以「李多慧結婚了？」為題發文，並附上維基百科截圖，只見李多慧感情狀態顯示2016年「已婚」，就連配偶名字也已kEY上，此外，李多慧IG其中一個精選限時動態，更被她以「Baby」命名，內容全是她和小孩互動的照片和影片，也讓傳聞更加甚囂塵上。

李多慧instagram限動的「Baby」精選動態，一度讓網友懷疑已有小孩。（圖／le_dahye IG）

對此，有網友跳出來解答指出李多慧在影片中透露自己沒有男友，不知道究竟是誰更改維基百科資料，至於在instagram限動的「Baby」精選動態，根據之前她曾曬出聯合國兒童基金會的手環，推測是透過購買公益手環幫助弱勢兒童，善舉曝光後讓網友大讚根本是「人美心也美」。