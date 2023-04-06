南韓人氣女團BLACKPINK的成員JISOO（金智秀），最近推出首支solo歌曲《FLOWER》，被眼尖的台灣網友發現，其中「開花舞」動作跟「台灣濱崎步」王彩樺12年前的神曲《保庇》相似度很高，節拍、舞步都能對上，引起熱議。對此，王彩樺發文回應。

JISOO是BLACKPINK成員裡壓軸solo出道的，她近日發行首張個人專輯《ME》，所屬經紀公司YG娛樂表示，新歌《FLOWER》MV是BLACKPINK投入最多經費的歌曲；不過，該張專輯問世後，評價正負兩極。最近有台灣網友在社群平台把JISOO的《FLOWER》和王彩樺2011年的《保庇》MV混剪，發現兩人都跳類似的「開花舞」，連拍子都對的上，驚呼：「彩樺姐那時候的編舞就這麼流行了？我活在一個流行的年代，真的是不要給我太像。」

該支影片火速被廣傳，掀起熱烈的討論，連王彩樺都看過，在臉書轉發：「太榮幸了，非常非常感恩。」眼見熱度越來越高，甚至被各大新聞媒體報導，王彩樺今（6日）在臉書PO文：「大家都好愛JlSOO，我也是，她是我的偶像，會唱會跳又漂亮好喜歡她。」同時，王彩樺讚賞網友的神剪接，「高手在民間太可愛了有這麼多創意，一首歌可以造成大轟動真的太有實力太有魅力了。」

JISOO的《FLOWER》MV上架8小時，點閱突破2千萬人觀看，截稿前甚至已達到8千9百萬，人氣非常旺，不過負評也非常多，苦吞造型、編舞怪異，以及歌聲、旋律不好聽等批評，還有人直言：「難怪Jisoo在團體裡唱最少」。雖然負評聲浪不少，但該張專輯《ME》發行前就創下百萬張預售，創下Kpop史上最高的數量，而BP其他3位成員Jennie、Rosé、Lisa也積極地透過社群平台幫Jisoo宣傳，其中Rosé更公開看《FLOWER》的影片，並恭喜Jisoo。