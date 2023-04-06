台中市靜宜大學二年級林姓女大學生驚傳失蹤9天，家人焦急報警協尋，台中市刑大與清水分局報請檢察官指揮偵辦，並調閱其入出境記錄，確認林女已於3月30日搭乘長榮航空BR67飛抵泰國，目前警方透過刑事局駐泰國聯絡官，追查林女行蹤，警方公布監視器林女最後在台身影，追查林出境前最後與誰接觸？是否有結伴人前往泰國，另幾項疑點均列為警方追查重點。

警方指出，第一、林女當天身穿黑服，戴口罩，曾徒步出現台灣大道與英才路，影片中當時林女快步通過行人穿越道，警方清查林當時為何出現該地？是否赴約與人集合？究竟最後與何人接觸？目前該轄區警方協助調閱監視器，希望追查出任何蛛絲馬跡。

警方續指，第二、林女出國前有申辦一支行動電話門號，究竟是誰指示林女另申辦手機？其中通話的對象又是何人？第三、林女購買機票的管道來源？是獨自購買？還是另有人幫忙協助購買機票，且指定購買沒有直飛英國航班的機票？並在泰國抵達入境。

警方表示，目前警方已派員前往桃園國際機場，調閱林女當天出境的監視器畫面，希望可以查出，當天林女是否獨自隻身前往泰國，還是另有人相伴出國？

刑事局駐泰國聯絡官，目前調閱入出境資料，及監視器畫面，林女在泰國入境後是否有人接應帶她離開，不排除林女疑似被活躍於緬甸的人蛇集團帶走，目前清查可疑對象，進一步釐清案情。