王女士接受治療後明顯感受肩頸緊繃處放鬆，表示施打過程只有如橡皮筋彈打的輕微疼痛感。（台中慈濟醫院提供）

6旬王姓婦女因事業家庭兩頭燒，肩頸肌肉緊繃、痠痛長達5、6年之久，後來竟引發頭痛，半夜常難以入眠。她輾轉求助台中慈濟醫院，發現是肌筋膜疼痛症候群引起頸因性頭痛，透過非侵入性體外震波治療數次後，已揮別痠痛重拾好眠。

王姓婦女因家庭、工作兩頭燒長時間勞損，造成肩頸肌肉緊繃、痠痛感，長達5、6年之久，後來竟引發頭痛，半夜常難以入眠，嚴重影響生活。她曾試過推拿、穴道按摩、熱敷及復健等方式，均不見成效，最後求助台中慈院復健醫學部主任蔡森蔚，經診斷是肌筋膜疼痛症候群引起的頸因性頭痛。

蔡森蔚指出，肌筋膜疼痛症候群是慢性肌肉疼痛症，臨床表徵是肌群常會痠痛、抽痛、麻，肌筋膜疼痛症特徵是按壓肌肉會有特別疼痛的痛點，且按壓痛點時會有傳導痛；患者因肩頸緊繃轉移至頭痛，就是典型例子。

蔡森蔚說，常見的膏肓痛、肩胛痛等，病人多誤以為是其他器官引起的疾病，承受許多不必要的檢查，建議發現這些病徵的人可諮詢復健科醫師。蔡森蔚表示，因頭痛到復健科求診的病人很多，該名患者曾嘗試多種傳統復健方式效果不彰，他以體外震波處理肩頸肌肉，終於緩解患者頭痛，獲得一夜好眠。

復健醫學部醫師鄧立筠提到，體外震波儀是採取破壞原理，經由探頭傳遞能量到積損的軟組織或關節，治療較深層的受損組織，讓積損處局部發炎再自我修復，對治療肌筋膜發炎、慢性肌腱炎或鈣化性病變有相當成效。

王姓婦女施打第二次後，即明顯感受肩頸緊繃處放鬆，擾人的頭痛也改善很多，直呼「終於可以好好睡一覺了！」蔡森蔚補充說明，體外震波屬非侵入性治療，不需打針或手術，患者除了施打體外震波，平時再配合復健，更能加速療程。

體外震波治療目前是自費項目，蔡森蔚建議3次為一個完整療程，震波施打過程，有如橡皮筋彈打的輕微疼痛感，打完後緊繃處就會舒緩，縮短復健治療過程，能改善生活品質；但體外震波治療也非人人適用，接受治療前必須由醫師完整評估。