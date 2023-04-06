蔡英文總統美西時間5日上午10點在美國加州錫米谷雷根總統圖書館，與美國眾議院議長麥卡錫會晤，而中國大陸動作頻頻，國民黨立委江啟臣表示，看起來蔡麥會，美方仍強調一中政策框架，不會逾越一中政策；國民黨立委王鴻薇則認為，以之前美國前議長裴洛西來台經驗，政府沒有萬全準備，尤其中共飛彈穿越本島，政府甚至隱瞞全體國人，大家無法接受。

江啟臣說，中共方面消息出來就一直有回應，包含捍衛主權領土完整等，不排除有些反應，昨天也提出會進行台灣海峽巡查，這類反應都是看「蔡麥會」的內容，還有規模程度，是否有必要做一些管制。

他提到，看起來「蔡麥會」還是在美國一定管控進行，由國會出面接待蔡總統過境，也是首次眾議院議長在美國會見總統，美方還是強調是一中政策框架來進行，麥卡錫目前也沒有訪台計畫，都是為過境行程畫一個底線，不會逾越美國的一中政策，讓美中雙方關係不要因為這次過境行程再次惡化，也不要複製去年裴洛西訪台的狀況，讓台海情勢高漲。

江啟臣表示，中國大陸福建海事局將啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，用這樣理由和藉口，對台灣行政海峽權的落實，國安單位應該要對中共可能的動作做出反應，否則像去年，讓台海中線模糊化，這次會不會藉由蔡英文過境，反而行政上用行政落實台海管轄權要加以因應和準備。

王鴻薇指出，這次中國大陸不排除對台灣商船、貨船和漁船做登船檢驗，茲事體大，這樣動作是等於中國大陸海警宣示主權，看到陸委會嚴正抗議，但抗議之外，真的碰到中國大陸海警要登船檢驗，請問這些民間漁船貨船如何因應？

王鴻薇痛批，陸委會沒有講的很具體，今天可能中共出招，我們如何因應，如果只是嘴巴上說嚴正抗議，下一步是什麼，交給商船、漁船自己去因應嗎？要告訴我們這些貨運公司船東老闆，要自立自強嗎？這絕對不是政府應該有的作為。

王鴻薇提醒，政府要做一些風險控管，裴洛西來台後，中共軍演有很多事情沒有萬全準備，尤其中共飛彈穿越台灣本島，國防部沒有通知全體的國民，引起很大的爭議。

她說，蔡總統跟麥卡錫根國會議員見面，外交上是進展，同樣政府對於可能引發的一些台海緊張或一些負面效應準備好了嗎？如果沒有準備好，只是一再抗議，危機來又沒辦法因應，甚至隱瞞全體國人，大家無法接受。