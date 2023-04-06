高市青年局業師拜訪先知蜂運動場館，輔導團隊進行品牌形象優化及建立人才留用機制。（柯宗緯翻攝）

企業ESG指標兼顧環境、社會責任與公司治理，高市青創團隊「先知蜂」推動企業健康促進課程及健身房場域規畫等服務，力助企業提升ESG指標分數，在高市府青年局輔導下，該廠商達到品牌形象優化及建立人才留用機制，知名大廠智崴資訊科技及緯創資通都成為客戶。

「先知蜂運動休閒事業有限公司」負責人邱家正指出，受疫情衝擊，不少不敢到公共場域進行運動健身，先知蜂改與企業連動，其中特別與虹映科技共同開發專屬企業身心健康促進永續專案，導入ESG概念設計從個人身心健康到友善環境的社會影響力地圖模組，透過企業健康促進課程，能有效減少員工病假，提高員工生產率，更大幅提高工作品質。

邱家正說，感謝青年局提供專業諮詢服務，有效提升團隊執行動力，打造多樣化的專案服務，並針對品牌或企業間的合作方式給予建議，持續與多家企業共同推動EGS企業「加樹減脂比賽」，迄今已服務逾20間追求永續經營企業客戶，並成功取得微軟集團照顧員工身心健康的幸福教練體系認證。

青年局長張以理表示，鼓勵青年返鄉創業扎根，青年局設有「創業O’star」輔導平台，並設專人服務，透過多元業師輔導，針對團隊發展需求，協助團隊進行業務開展，提升整體營運績效。

青年局透過業師輔導機制協助先知蜂針對公司業務開發策略、人才遴選及留用機制建立等，給予團隊執行建議，提升品牌形象，持續與各大企業展開合作及推廣健康減脂專案，期待號召更多企業加入永續經營行列，為勞資雙方創造雙贏局面。