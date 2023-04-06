台61線西濱快速公路伸港匝道昨天發生因爭道引發的行車糾紛，兩車在下匝道時，互認對方插隊，因此互不相讓，彼此鳴按喇叭，還互相飆罵，幸好未引發事故，兩車爭道的行車畫面被上傳社群後，網友看了不禁搖頭苦勸「行車多禮讓，安全沒煩惱。」

和美警分局五組組長林世行指出，事發在台61線西濱快速公路彰化伸港匝道，從影片可看有兩輛車在下匝道時有互相爭道，互不相讓的情形，進而雙方口角。該分局提醒駕駛人，行駛匝道應禮讓，保持理性，以免發生不必要的行車糾紛。

林世行表示，該分局並未接獲這起行車口角糾紛的相關報案，至於兩車在匝道爭道有無違反相關罰則，由影片判斷，兩車爭道的時間並不長，是否有違反《道路交通管理處罰條例》第45條的汽車駕駛人爭道行駛等規定，尚待釐清，若違反上述罰則，可處新台幣6百元以上1800元以下罰鍰。

民眾表示，看到該影片後，若是他遇到同樣狀況，他會禮讓，台61線伸港匝道未畫設車道線，其實不少人都會爭道，但如果該路段有設置科技執法，大家應該就會乖乖排隊下交流道。

另有民眾則說，他會禮讓前車插入，但前車不要開在中間，應直接接在車陣後方，否則他不曉得對方到底有沒有要開進來，該影片中的兩車就是因為這樣才會引發爭道糾紛。