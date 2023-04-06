金門地區今年清明期間僅發生2件墓地田野火災，顯見縣民的防火防災意識已大幅提升。(圖／金門縣消防局提供)

每年清明節期間為墓地田野火災高峰期，消防弟兄疲於奔命，如臨大敵，24小時值勤不懈全面戒備。連假結束，所幸今年僅發生2件墓地田野火災，金門縣消防局長呂英華特代表縣長陳福海，至各大、分隊及勤指中心慰問，以轉達縣長體恤消防弟兄連假期間無法休假與家人團聚，在勤及救災辛勞。

清明節期間以墓地田野火災居多，消防局嚴加整備，由局本部函頒強化預防及搶救整備工作計畫，多項強化作為，包含加強宣導、修整所屬周邊林木、支援救災單位國軍、機場消防班、港務消防隊及林務所等加強整備救災車輛器材、函請警局協助巡邏及災情轉報、編排專案督勤、充實汰換救災防毒面具等裝備器材、掌握消防栓位置強化救災水源運用、擇點適時發放簡易金爐及提供滅火水源、各式創意宣導、加強救災空拍機重機具開口契約連繫整備、依火災情勢規劃消防人車調度派遣機制、製作近三年清明期間火災斑點圖加強巡邏、發布新聞強化宣導、各大、分隊管制勤務人力、加強運用義消防宣之民力協助等，以最高規格，嚴加整備之態度，面對火災高峰。

金門縣長陳福海對消防工作辛勞非常重視，消防局長呂英華特代表縣長率代理副局長林俊巡迴慰勞所屬第一大隊暨金城、金寧、烈嶼分隊；第二大隊暨所屬金湖、金沙分隊及119勤務指揮中心，感謝所有打火弟兄連假期間辛勞。

呂英華表示，在所有鄉親感念先祖，家族團聚的時刻，消防弟兄仍堅守崗位，24小時值勤不懈，為的就是強化救災效能，減少損失。經統計今年清明期間墓地田野火災（統計期2023.03.27-04.04）件數僅有2件，較去年同期（統計期2022.03.27-04.04）40件大幅下降，顯示消防局期前的預防宣導及計畫整備妥慎，縣民的防火防災意識提升。

雖然清明節火警高峰節日將過去，但由於國人有清明節前後十日掃墓的習俗，所以清明節後仍然會有民眾掃墓，呂英華也要求全體消防同仁持續整備作爲，維護縣民生命財產安全，也同步呼籲民眾共同做好清明墓地防火工作，打造安心環境，減少火災發生。