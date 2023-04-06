為提供企業全面性的輔導服務，勞動力發展署中彰投分署2017年成立「企業輔導團」，至今輔導超過1100家企業，其中，成立近50年的水五金不銹鋼管配件大廠詠晟科技公司，之前就因車床、銑床等專業技術人才出現斷層，經企業輔導團診斷、建議，從而建構完善的管理與晉升辦法，解決人才斷層問題。

中彰投分署指出，詠晟科技公司的員工原本有超過1／3是中高齡，許多人服務超過10年，開始面臨車床、銑床等專業技術人才斷層，輔導團現場診斷後，發現員工缺乏多面向晉升激勵，建議設置專業職位，並透過證照考取、職能能力佐證及教育訓練考核等方式，達到專業經驗傳承。

中彰投分署表示，藉由完善的管理與晉升機制，讓該公司員工能發揮跨世代的獨特性與優勢，培養各部門更多技術專業人員，不但改善人才斷層問題，也降低員工離職率，更讓中高齡或高齡員工能續留職場，繼續發光發熱。

中彰投分署長劉秀貞表示，少子化及高齡社會來臨，企業想要維持競爭力，就必須在人力資源的開發上突破，建構永續就業環境、善用中高齡者是具體有效的辦法。

劉秀貞強調，中彰投分署「企業輔導團」集結實務經驗豐富的顧問團隊，提供企業人力資源管理、跨世代共事合作、改善作業流程、職業訓練等不同面向協助，幫助企業建構永續就業環境。