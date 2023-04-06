桃園市八德區42歲陳姓女子，因為居家檢疫期間離家到倉庫取貨，遭桃園市衛生局開罰30萬元。陳女遲遲未繳納，不過最近因為想出國，連忙到行政執行署桃園分署繳清罰鍰。

桃園分署指出，陳女因於居家檢疫期間，擅自開車至自家倉庫取貨，擅離居家檢疫處所5個多小時，遭衛生局，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰30萬元，並於2021年11月間移送桃園分署執行，陳女近日因為想要出國，擔心遭到限制出境，遂將其所欠罰鍰一次繳清。

桃園分署調查，陳女名下有房有車，也有存款股票，卻遲遲未繳納本件罰鍰。桃園分署先執行陳女之存款，惟並無所獲，去年12月桃園分署請地政機關將陳女名下房屋辦理查封登記，陳女始至桃園分署辦理分期繳納，並請求暫緩執行不動產，近日因邊境解封，陳女表示其想出國，擔心被限制出境，故將剩餘欠款22萬5400元一次繳清。

桃園分署表示，若義務人未按期繳納欠款，財產恐遭強制執行，請民眾收到繳款書後，務必於期限內繳納欠款，桃園分署亦將秉持一貫落實公權力之態度及依法執行之堅定立場，持續且積極督促義務人清繳欠款，以維護國家債權。