3月國際經濟景氣依然疲軟,美中對抗及俄烏戰爭持續,通膨威脅仍舊,經濟不景氣造成零售下滑,歐美客戶庫存壓力加大,國際運輸的需求疲弱,供過於求亦造成運價居於低點,中菲行3月合併營收為18億2500萬元,月增14.5%,但年減56.8%,累計1至3月營業收入為53億2000萬元,較去年同期下滑53.6%。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力,以明確市場定位,在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署,長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效,由於預見市場變動,強化數位行銷創造價值,貨運量在3月較上個月成長約2成,而雖然較去年同期約減少3成,遠低於營業額五成的下降幅度,因此能夠保持相當的獲利。

中菲行表示,公司的虛擬數位平台競爭力發揮功效,透過資料庫,以雲端數據分析,更能深入瞭解客戶需求,以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務,透過扁平化的組織與客戶互動,以資安認證(ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台(Cloud Networking SCM Platform)中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System),提供國際物流價值鏈的服務,一方面運用科技進行內部的數位能力提升,以RPA(Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用,達到訊息一元化及數位化,強化操作及管理效率,降低營運成本提高獲利,另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級,結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台,大幅提升服務客戶水平。