總統蔡英文於美西時間5日上午10時，在加州雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫會面，現場超過一百多位各國媒體進行採訪。對此，台南市長黃偉哲表示，這幾年在蔡英文總統的帶領下，台美情誼更加穩定，雙邊關係堅若磐石。

黃偉哲表示，蔡總統就任以來，透由維持兩岸互不隸屬之現狀、強化國防、以自由民主理念結合盟友等政策，成功獲得包括美國、日本、法國、捷克等國家的肯定與支持，這一次過境訪美，共和黨、民主黨的國會領袖都高規格接待會晤，就是最好的證明。

黃偉哲說，蔡總統在致詞時引述美國總統雷根的信念，「要維護和平，必須先強大自己」，自己對於這句話非常有感觸。台南是空軍第一聯隊與台積電先進製程三奈米廠的所在地，美日戰機起飛的聲音，不只是守護台南市民的安全，也是捍衛高科技晶片背後所代表的自由價值。

黃偉哲強調，南市府日前也出訪日本仙台等地，感謝日方在疫情期間提供疫苗給台灣的恩情，日方則回以台灣在三一一大地震時的義舉，期盼兩國羈絆能更加深厚。這樣的互動，正是蔡總統致詞時所說「德不孤，必有鄰」的精神，透過相同的價值、正向良善的互動，台灣一定會獲得更多國際的支持，成為國際自由民主聯盟不可或缺的一份子。