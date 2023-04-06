日常生活中難免會有想偷瞄別人的時刻，但若常有此行為可能就是不健康的心理了。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，偷瞄別人的心理機制很複雜，根據文獻，主要有4種原因，包括缺乏自信、對別人存在主觀印象、潛意識想隱藏自己、投射作用。其中，投射作用是心理防禦機制的一種，也就是將自己的想法投射到外部世界，往往會造成人與人間的隔閡。

黃軒在其臉書粉專表示，有許多研究探討「人為何會偷瞄別人」，總結有4種原因。首先是缺乏自信，會讓人打量剛見到時的人，即使別人只是經過眼前、無須與自己面對面，人也會偷瞄對方一下。

第二為主觀的印象，當自己對某人有一定的主觀看法後，自己的眼睛、心理都會不自主地記住對方（尤其是名人），不管對方是好是壞，都想知道對方在做什麼，即使那個人與自己毫無關係。

第三為潛意識想隱藏自己的不足，當一個人遇到自己感興趣的人時，潛意識不想顯露自己的不足，則其關注對方的方式就是，潛意識下想瞄對方一眼。

最後一種為投射作用，是心理防禦機制的一種，就是將自己的情感、特質或願望，歸結在對方身上，這樣會扭曲了自己對於自身與對他人的看法，這種行為是在無意識下進行，黃軒提醒，這樣的行為往往造成人與人間的隔閡。

他建議，此類人可藉由增強自信，以避免「感覺別人處處勝過自己」，可大幅下降偷瞄別人的次數。