經濟部6日表示，2022年我國出口至日本的前三大貨品積體電路、儲存媒體、聚縮醛，在日本進口市占率均居各國之冠，其中積體電路在日本進口市占率58.0％，大幅領先其他國家，最具市場競爭力，儲存媒體、聚縮醛市占率分別為29.8％、34.7％，占比均較上年提升。電腦裝置在日本進口市占率4.1％，排名第三，僅次於中國大陸及新加坡。

我國與日本經貿關係密切，日本不僅是我國第五大出口市場，亦為第二大進口市場，台日兩國在全球市場上各擁有競爭優勢，也具高度互補性。2021年由於全球景氣復甦，終端需求回升，加上國際原物料價格上漲，我國對日本進、出口同步擴張，規模值均創下歷年新高紀錄，分別年增22.3％、24.8％；2022年雖續創歷年新高，出口金額達到336.1億美元，惟受俄烏戰爭及通膨壓力升高影響，增幅縮小至15.1％。

2023年終端需求持續疲軟，主要貨品中除積體電路外，年增率多轉呈負成長，1-2月出口增幅續縮小至2.1％。進口亦受全球經貿動能走弱影響，2022年進口年增率轉為年減2.7％，2023年1-2月減幅更擴大到16.1％。

按HS code 4碼貨品別觀察，2022年我國出口日本以積體電路157.8億美元，占47.0％居首，年增32.7％，主因特殊製程IC及車用電子等訂單挹注；其次為儲存媒體10.8億美元，占3.2％，年減24.1％，主因筆電等遠距設備需求降溫，對固態硬碟出口減少；第三名為聚縮醛9.4億美元，占2.8％，受惠日本對我瓶用聚酯需求提升，年增9.1％，前三大貨品共占53.0％。另電腦裝置（其中伺服器占57.7％）、手機及網通產品因雲端資料中心及網路通訊服務需求熱絡，推升伺服器及網通產品出口顯著成長，分別年增29.9％、20.9％，且手機及網通產品排名由2021年第七名上升至第五名。

2022年我國出口至日本的前三大貨品積體電路、儲存媒體、聚縮醛，在日本進口市占率均居各國之冠，其中積體電路在日本進口市占率58.0％，大幅領先其他國家，最具市場競爭力，儲存媒體、聚縮醛市占率分別為29.8％、34.7％，占比均較上年提升。電腦裝置在日本進口市占率4.1％，排名第三，僅次於中國大陸及新加坡。

2022年我國自日本進口以積體電路93.6億美元，占17.1％最多，主要受疫後終端消費性電子產品買氣降溫，記憶體需求走弱影響，年減8.7％；第二、三大貨品為生產半導體之機械（占12.3％）及晶圓（占3.1％），隨國內半導體擴廠及晶圓代工產能增加，帶動對日本半導體設備及晶圓材料需求成長，分別年增10.8％、17.4％。前三大貨品，合計占比達32.5％。