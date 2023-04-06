光緒31年駐美公使梁誠上奏電文中提到「似宜聲告美國政府，請將此項賠款歸回，以為廣設學堂、遣派遊學之用」。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學即將迎來創校112年，追溯創校起源，與庚子賠款退款興學文件息息相關，這批珍貴檔案為外交部所有，清華企業家協會日前特別購得43張複印件，並送給清大留存，並選出3件放大裱框，陳列於校長會客室，盼讓學弟妹多了解清大創立於戰亂動盪、中西交會的歷史。

清大指出，追尋清華大學的起源，就在清光緒31年（西元1905年）4月10日駐美公使梁誠上奏朝廷的一封電文中，提到「似宜聲告美國政府，請將此項賠款歸回，以為廣設學堂、遣派遊學之用」。

根據外交部的紀錄，1911年清廷運用美國退款成立「遊美學務處」，4月29日「清華學堂」正式開學，這天也成為清華的校慶日。民國成立後，學堂改名為「清華學校」，1928年正式定名「國立清華大學」，肩負起發展高等教育的使命。

在清大首任校長羅家倫的努力之下，「清華大學基金」交由「中華教育文化基金會」代管。兩岸分治後，這筆基金由當時的校長梅貽琦帶到台灣，並在新竹建校，清大迄今每年仍獲撥基金孳息，用於校務發展。

這批珍貴檔案為外交部所有，現寄存於中央研究院近代史研究所。清華企業家協會購得其中10件與庚子賠款退款興學相關的電文複印件，共有43張，並選出其中最重要的3件放大裱框，陳列於清大校長會客室。

為取得這批珍貴文件奔走的清華企業家協會副秘書長林彥穎，他是清大原科系及電機系校友，他希望透過這批珍貴文件，讓學弟妹多了解清華創立於戰亂動盪、中西交會的歷史。

林彥穎說，參觀國外名校如哈佛、牛津、史丹佛、麻省理工學院等，可以看到他們都很重視自己的歷史與傳承，珍藏並展示百年前的教具及最早的科學儀器，清華也不能忘其所始。

校長高為元表示，從這批珍貴文件也可以更清楚清華的DNA，比如當時就鼓勵學生出國留學、開拓視野，好比學校目前全力推動的跨領域多元學習，清華創立於戰亂動盪之際，透過學術研究及人才培育推動國家社會的進步，也可映照今日以人為本、自強不息的治校理念。

高為元在許多國際交流場合必提到清華以庚款退款建校的歷史，看到這批珍貴文件公開展示，難掩心中感動，他也說，透過這批文物得以與歷史對話，唯有理解走過的路，方能定錨今時、展望未來。