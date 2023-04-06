鴻海集團創辦人郭台銘5日宣布投入2024年總統大選，並希望爭取參加國民黨2024年總統大選徵召民調。對此，基隆市長謝國樑6日上午受訪時表示，樂見更多力量加入國民黨，共同努力贏回2024年大選。

基隆市長謝國樑6日上午出席基隆市政府舉辦的「乾淨家園、基隆共好｣記者會，受訪時提到郭台銘5日向藍營支持者鞠躬道歉，並宣布將全力爭取參加國民黨2024年總統大選徵召民調。

謝國樑表示，樂見有更多力量加入國民黨團隊，共同努力把2024年的總統大選贏回來，讓台灣能夠和平、安全。他也特別開心看到郭台銘表示，不論他有沒有獲得提名，他都會全力支持國民黨，並且讓2024年能夠再次政黨輪替。針對這點，他要特別感謝郭台銘。

郭台銘5日在記者會中表示，政治的價值是為了讓人民過更好的生活，而這也是兩岸百姓的共同期待。他認為，台灣要避戰有2件事要做，化解美中對抗及不能讓民進黨執政。他也在記者會中為自己4年前負氣離開國民黨一事，向藍營支持者鞠躬道歉。

郭台銘也強調，若他能獲得國民黨提名參選2024年總統大選，將會團結所有非綠陣營，若國民黨最後還是決定徵召侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨贏得選舉。