為力挺中小微企業、製造業發展，大陸官方近年積極祭出減退稅政策。大陸國家稅務總局王軍6日在新聞發布會上表示，近五年，民營企業累計享受新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過8兆元（人民幣，下同，約35兆台幣），占比約七成。特別是民營經濟中的個體工商戶，有80％在大陸實施系列稅費支持政策後，已不用繳稅。

大陸國家稅務總局副局長王道樹還稱，稅費優惠政策是積極的財政政策的重要內容；預計大陸今年全年新增減稅降費1.2兆元，加上繼續實施的留抵退稅政策，預計全年可為經營主體減輕稅費負擔超1.8兆元。

王道樹指出，總體上看，大陸稅費優惠政策有三個特點：一是突出連續性，該延續的延續。如：延續實施物流企業大宗商品倉儲用地減半徵收城鎮土地使用稅、減徵殘疾人就業保障金等一批實施效果好、社會期待高的政策，及時穩定社會預期。

二是突出精准性，該優化的優化。如：優化實施小規模納稅人減征增值稅、小微企業和個體工商戶減增所得稅等一批支援小微經營主體紓困發展的政策，突出對小微企業、個體工商戶的支持。

三是突出制度性，該創新的創新。將企業研發費用加計扣除比例由75％統一提高到100％，並且作為制度性安排長期實施，進一步營造激勵企業創新投入的良好稅制環境。同時，對部分臨時性安排、已經達到預期效果的政策到期之後有序退出，既促進稅費政策體系的規範，又強化有利於公平競爭的稅制基礎。

此外，大陸國家稅務總局總審計師蔡自力表明，資料顯示，稅收支持製造業做優做強的力度是相當大的：一是稅費減免規模最大。2018年以來，製造業受益最多，累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.5兆元，是減稅降費規模最大的行業。

二是稅費負擔降幅最大。減稅降費政策顯著降低企業經營的稅費負擔。稅務總局監測的大陸全國重點稅源企業資料顯示，2022年製造業企業稅費負擔較2017年累計下降23.3％，其中裝備製造業更是下降了29.5％，是稅費負擔降幅最大的行業。

三是助力作用較為突出。在稅費等系列支持政策的共同作用下，大陸製造業發展穩中顯進。稅收資料顯示，2018-2022年，製造業企業銷售收入年均增長9.4 ％，其中裝備製造業銷售收入年均增長10.3％；製造業採購智慧、研發和節能設備金額年均增長13.5％。2022年，大陸全國製造業增加值占GDP的比重為27.7％，比2020年提高1.4個百分點。