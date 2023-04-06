國民黨總統人選內參民調可能會納入「耐打」考量，新北市長侯友宜今天表示，他這一生當中為了保家衛國，參與了無數次槍戰，走過槍林彈雨，「面對所有挑戰，我毫無畏懼」。至於鴻海創辦人郭台銘表態參加國民黨總統徵召民調，侯強調，要大家都是為國家、為人民做事，他覺得都是好事。

郭台銘表態後，藍營基層擔心民進黨恐營造「侯郭爭」，侯友宜表示，國家在這個時刻，在國際上面對很多困境跟挑戰，每個人永遠要記得「國家、人民是我們一生中的懸念」，一定要為國、為民，團結所有人。

侯更強調，國家、人民，遠超過黨與個人，團結一致守護中華民國，愛我們台灣這塊土地，達到和平、永續、繁榮、安定。

郭台銘加入，國民黨徵召可能變初選，侯友宜表示，大家都想為國家努力做事，為政者最重要的事，就是永保守著國家、守著人民、傾聽人民聲音、了解人民問題、解決人民痛苦。

會不會覺得有人聯手「卡侯」，侯友宜表示，國家、人民超過政黨、超過個人，這是他一生的理念，好好的守護國家，為台灣這塊土地來打拚。