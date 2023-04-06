美國530億美元補助的《晶片法》，因要求申請者提交新廠詳細營收與財測商業機密，引起台韓半導體業反彈，今天不分朝野立委都關心我政府對此因應態度。國民黨立委呂玉玲更以韓國挺自家半導體為例，提醒我政府「不要任人宰割」，對此經濟部次長林全能承諾，會向美國主政機關反映業者營運不利意見，請其「審慎研議」。

呂玉玲今在立院經濟委員會質詢，台積電到美國投資設4、3奈米廠，要投資400億，但《美國晶片科學法》卻要企業繳出所有收益機密資料，到底這次蔡總統過境美國，有沒有幫這些企業說話、反映困境？同黨李德維也好奇經濟部長王美花說要幫忙，到底要如何協助？民進黨立委賴瑞隆同樣關心晶片法相關補助要求，我有無因應措施。

林全能回應，補助辦法現在只是公告期，包括台灣在內的國家都可以提出評論與建議。我們的態度是企業營運可以更好的話，對合作夥伴也是雙贏。

對於我半導體業者疑慮部分，林全能強調，經濟部貿易局、工業局都跟美方主政機關有對話窗口，一定會積極協助國內產業，反映對業者可能不好營運狀況意見，請美方要審慎研議。

呂玉玲喊話，韓國都替自己半導體說話，希望我們政府不要任人宰割。賴瑞隆則期許，政府能在商業機密、商業利益、國安思考上兼顧，努力協助推動，林全能對此承諾「我們會好好處理」。