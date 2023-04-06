2023年「清明」（4／5～4／20）節氣到來，《科技紫微網》指出，此時萬物「皆潔齊而清明」，而且「氣清景明，萬物皆顯」，故稱為清明；今年清明節氣生肖羊、狗、兔獲得幸運女神眷顧，迎來好運，將一路旺到4／20。

●生肖羊：進財豐厚

生肖羊近期正財、偏財皆旺盛，有機會升職、加薪，越努力越幸運，收入往往高於預期；手氣也很不錯，可以嘗試買樂透、抽獎等，中獎機率高。

●生肖狗：愛情甜蜜

生肖狗特別招人喜歡，人緣頗佳，單身者易遇正桃花，建議多與自律、陽光、真誠的人接觸互動，有機會迎接愛情；有伴侶者易獲得情感滿足，與伴侶溝通交流默契佳。

●生肖兔：意外收穫

生肖兔近期有機會迎來學習進修好運，易獲得師長照顧，且學習順利、收穫多。另外，在財富方面也容易有驚喜，娛樂、服務類的投資易獲利，要好好把握。

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