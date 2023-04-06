由機場轉型規畫的水湳中央公園，占地67公頃，台中市府建設局今年2月針對遊客中心進行優化改造，2月24日重新開幕，提供航空相關展覽、沉浸式空間體驗及旅遊諮詢服務，配合兒童節即日起至8日並舉辦空服員體驗營活動，吸引許多大小朋友參加，氣氛熱絡。

建設局長陳大田指出，中央公園遊客中心的展間內應用多種新穎多媒體科技，重現過去水湳機場歷史故事，且以曼哈頓國際航廈及實體737客機座艙為主題提供民眾打卡，從4月4日至8日舉辦8梯次體驗營活動，開放報名後所有名額秒殺額滿。

活動4日展開，許多大小朋友化身為最可愛的小小空服員，接受專業的空服員訓練，體驗航空飛行樂趣。陳大田表示，遊客中心內有各項沉浸式體驗設施，讓民眾能沉浸式體驗乘坐737實體客機陸地飛行的真實感，也可以觀賞水湳機場時空旅廊及軍機模型展示，認識機場蛻變的歷史。

建設局指出，水湳中央公園早年由機場轉型成為都會區最大綠地空間，以「低碳、智慧、創新」的治理概念發展，市府持續優化升級，在既有遊客中心增添機場歷史記憶及航空機場元素，期盼帶給市民朋友城市幸福感。