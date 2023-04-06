蔡英文總統在美國時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，地點選在加州雷根圖書館，而地點上也有著深厚的意義，對此，國民黨立委江啟臣表示，雷根總統和麥卡錫一樣都是共和黨，也代表著共和黨對台美關係想極力挺台；民進黨立委趙天麟指出，選在雷根圖書館，能化解機敏性的華府地點，又有深厚的歷史意義

江啟臣提到，台美的合作，從過去以來，在民主價值或自由價值選擇都是無庸置疑，絕對是站在同一陣線，不管台灣哪個政黨執政都一樣，就算是在美國見面或過去好幾任總統的過境行程，台美之間的合作都一定會著重民主價值上的守護，或是共同的堅持。

江啟臣表示，這次也沒有例外，選擇在雷根圖書館會面，也有特別意義，雷根總統是共和黨，雷根總統任內跟中共簽署817公報，簽署隔天也向台灣有6項保證，就是軍售上不會中斷，不會跟老共協商等，選擇在那邊會面，某種程度的態度，藉此代表美國繼續挺台的態度，特別對於共和黨來說，台美關係可以說目前是美國極力想要挺台，但是在一中框架下，來極大化挺台動作，還有跟台灣的合作。

趙天麟指出，這次選在雷根圖書館蔡麥會，確實有非常深厚的意義，因為在中國美國關係正常化後，其實簽署了許多公報，這些公報對台灣都有相當大的壓力，特別是在對台提供自我防衛武器的保證上，有出現一定條件程度上減少的文字，所以當時的美國總統雷根做出睿智的決定，提出6項保證。

趙天麟表示，這次選在雷根圖書館進行蔡麥會，既沒有華府敏感，又具有深厚歷史意義，所以兩位談話圍繞在台美關係堅若磐石、美國對台會有長期永續真友誼等，特別有意義也是好的安排。