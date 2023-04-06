蔡英文總統過境美國在加州雷根總統圖書館會唔了衆議院議長麥卡錫。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文沒有發表什麼驚天動地的演說；以一貫小心翼翼的態度，就像童話故事「美女與野獸」故事情節，怕激怒中國共產黨政權，如果說「順利完成會唔麥卡錫，同時又讓中共不大動干戈」是蔡的首要目標，那任務已經達成，

此外，他認為，蔡英文此行所到之處，都被稱為「台灣總統」，而不是「中華民國總統」。原因很簡單，美國和中華民國沒有邦交，又有一中政策，只承認中華人民共和國，自然不會稱乎她是中華民國總統。改稱「台灣總統」反而自然且親切。

游盈隆今在臉書提出他對蔡麥會的幾點觀察指出，蔡麥會後一同公開發表談話，雙方言詞低調，行禮如儀，完成了蔡此次出訪最重要的行程。從長遠的台美關係發展看，蔡此行為台美關係樹立了新的里程碑，寫下歷史新頁。就這樣，蔡英文有點驚險地滑進二壘。

他說，不意外地，在大陣仗160幾個國際媒體前，總統蔡英文沒有發表什麼驚天動地的演說，甚至連感動都說不上，引用論語「德不孤，必有鄰」更顯多餘，畢竟不是在中國領土演說。

他認為，蔡英文以一貫小心翼翼的態度，就像童話故事「美女與野獸」故事情節，深怕激怒台灣海峽彼岸的中國共產黨政權。若說「順利完成會唔麥卡錫，同時又讓中共不大動干戈」是首要目標，那蔡英文的任務已經達成，「雖然她忍辱負重的政治風格不見得台灣人都欣賞、都喜歡」。

游盈隆說，在雷根總統圖書館會見麥卡錫議長，是有重大意義的，如果提到雷根對台的六項保證，應該是禮貌的、適當的、賓主盡歡的。但不知為何？蔡英文避而不談。

他說，如果更有勇氣、更有guts，蔡英文應該提到1982年雷根在英國國會著名演說「將馬列主義掃入歷史的灰燼」，那就肯定會轟動全世界，媲美哲倫斯基，成為全球主要媒體頭條新聞，讓世人對台灣總統蔡英文更刮目相看，對台灣更加肯定、支持和尊敬。「可惜，她也沒提」。

他認為，從中國對蔡麥會的反應看，基本上平和，沒有劍拔弩張的氣氛。畢竟，美國對台立場已鮮明堅定，蔡英文已刻意低調，中國已要到最低限度的面子。更重要的是，小不忍則亂大謀，不必要的過度反應，一旦讓台灣島內抗中保台風雲再起，反而壞了2024大局；茲事體大，這個陽謀，不能不顧。正所謂「忍一時風平浪靜，退一步海濶天空」。