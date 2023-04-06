鞏俐夫婦。（資料照／取自「新浪娛樂」微博）

法國總統馬克宏5日下午乘坐專機抵達北京，展開對中國的國事訪問。有眼尖的大陸網友從央視新聞的鏡頭中發現，著名女演員鞏俐也出現在馬克宏的隨行代表團中。

應中國國家主席習近平邀請，馬克宏於5日至7日對中國進行國事訪問，這次隨行訪問的還有由多位法國政府高級官員、60多位法國企業家及20多位文化界人士組成的政府代表團。

極目新聞指出，央視新聞播出馬克宏專機抵達北京的新聞後，多位網友注意到，從馬克宏專機機艙裡走出的隨行人員中，居然出現了鞏俐的身影，而走在她前面的正是她的法國老公尚米歇爾賈爾（Jean-Michel Jarre）。

大陸著名電影人、影視策劃人譚飛也第一時間在個人社交帳號轉發央視報導，截圖表示，「鞏俐夫婦隨同馬克宏來了北京」。

據介紹，此次隨行訪中的馬克宏訪問團中，有多位與中國淵源頗深的法國著名藝術家，比如曾執導電影《狼圖騰》、與中國電影有深度合作的著名電影導演尚傑克．阿諾（Jean-Jacques Annaud），以及法國電子音樂先驅人物、上世紀80年代就曾在中國舉辦演出的尚米歇爾賈爾等。

雖然尚米歇爾賈爾是世界級的音樂家，但可能有很多大陸網友是通過鞏俐才認識了他。2019年5月，54歲的鞏俐與71歲的尚米歇爾賈爾一起參加法國坎城影展，並在機場牽手亮相，大方面對前去接機的媒體，隨後向媒體確認兩人已經結婚。

過去幾年間，鞏俐夫妻多次出現在公眾鏡頭裡，包括一起甜蜜度假，或是結伴參加藝術類活動。