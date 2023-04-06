路透社報導，即便這次並非由聯邦執法當局對川普提出刑事訴訟，讓他成為首位遭刑事起訴的現任或卸任總統，但盼東山再起、再戰2024年總統大選的川普，這次將砲火對準聯邦執法當局。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命史密斯（Jack Smith）為特別檢察官，負責監督對川普的兩項刑事調查，最近幾個月這兩項調查進度似乎有加速。

川普在他的社群媒體平台上寫道：「國會的共和黨議員應該停撥經費給美國司法部和FBI。」

美國國會目前是由民主黨掌控參議院、共和黨把持眾議院，川普的提議不太可能獲得國會重視，因為對共和黨人來說，這等於是政策上的髮夾彎。共和黨議員過去支持提供大量經費給執法部門，也批評近年來一些左派人士提出「停撥經費」給地方警察局的提議。

美國聯邦調查局隸屬於司法部，是美國國內情報和安全機構。川普2017年解雇前局長柯米（James Comey），親自任命了現任局長瑞伊（Christopher Wray）。

川普在2017年到2021年的白宮任期間，支持增加司法部預算。白宮數據顯示，司法部預算在那段期間增加4%，來到387億美元。

特別檢察官關注的其中一項調查重點，是在2020年總統大選落敗後，川普及支持者為推翻拜登的勝選結果所做的一切。

前副總統彭斯（Mike Pence）發言人今天表示，彭斯決定不對法官的裁決提出上訴。該裁決要求彭斯在大陪審團面前作證，提供他在2021年1月國會大廈暴動發生前與川普談話的證詞。

史密斯另一個調查重點是川普卸任後保留的機密文件。