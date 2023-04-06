2024總統大選，國民黨將透過徵召方式決定人選，雖時程未定，但黨內擁侯聲浪漸起。國民黨台中市議員羅廷瑋今(6)日提及，侯友宜去年九合一大選時曾提攜他，讓他非常感動，羅也透露觀察到基層焦慮和不安，希望國民黨中央與侯能夠妥適處理好總統候選人徵召事宜。

羅廷瑋今日在臉書提到，去年他正在歷經連任選戰的洗禮，當時侯友宜願意推薦他，並與台中市長盧秀燕掛上雙市長推薦，讓他萬分感謝，在選區內也有許多民眾熱烈迴響。羅廷瑋坦言，很感謝那時的侯市長願意提攜後輩的恩情。

羅廷瑋說新北市是全台灣最大的直轄市，這幾年城市治理考驗著侯的智慧，累積將近12年的經驗，侯備受新北市民肯定。羅廷瑋透露，他觀察到基層支持者以及人民的焦慮和不安，因此希望國民黨中央與侯能夠妥適處理好總統候選人徵召事宜，要能凝聚所有在野的力量，才有機會重返執政。

隨著2024選舉將至，國民黨團總召曾銘宗日前領銜，率藍委包括林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維、呂玉玲、賴士葆、吳怡玎與費鴻泰等人，共同向黨中央喊話，應盡速徵召侯參選2024總統大選。1日時也有8位藍委表態支持侯友宜為黨出征，包含洪孟楷、萬美玲、鄭天財、游毓蘭、林思銘、林德福、張育美、羅明才。