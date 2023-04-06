蔡英文總統今與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會面，新北市長侯友宜被問到此事時表示，中華民國跟全世界國際友人交朋友，在彼此之間良善尊重互動下，讓全世界看到中華民國是一個民主自由愛好和平的國家，用這樣精神讓全世界看到台灣，是每一個人該做的事。