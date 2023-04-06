蔡麥會 侯友宜：中華民國是民主自由與愛好和平的國家 13:132023/04/06 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，中華民國是民主自由與愛好和平的國家。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會面，新北市長侯友宜被問到此事時表示，中華民國跟全世界國際友人交朋友，在彼此之間良善尊重互動下，讓全世界看到中華民國是一個民主自由愛好和平的國家，用這樣精神讓全世界看到台灣，是每一個人該做的事。 蔡麥會不是升級衝突 麥卡錫：會「很樂意」與習見面 「蔡麥會」應證史上最強台美關係 行政院讚：台灣走向世界的重要突破 社評／以柔克剛 蔡麥會效應將隨風消逝 #蔡麥會 #蔡英文 #中華民國 #侯友宜 #愛好 也許您會感興趣 推薦閱讀 麥蔡加州會 陸連環怒批美將台推入「兵兇戰危」險境 06:382023/04/06 國際 蔡麥會落幕 蘇貞昌說話了 10:212023/04/06 政治 藍營質疑為郭再開特例 恐重演悲劇 04:102023/04/06 政治要聞 蔡英文會晤麥卡錫 天空中出現「One China」橫幅 03:332023/04/06 政治 侯友宜：一生守護中華民國 初心不變 04:102023/04/06 政治要聞 陸學者評蔡麥會：恐加劇中美關係惡化 不影響兩岸民間交流回溫 09:512023/04/06 兩岸 出席僑宴談「蔡麥會」 蔡英文：台灣人並不孤單 12:402023/04/06 政治 蔡麥會引燃美中台風暴 04:102023/04/06 時論廣場 售沙國魚叉飛彈擬先給台！美眾議員會蔡後曝將繼續軍售台灣 05:122023/04/06 國際 中華民國的挑戰 04:102023/04/06 政治要聞 「蔡麥會」創外交重大突破 蘇貞昌這樣回應 12:082023/04/06 政治 會面結束 麥卡錫推特再PO影片讚台灣 03:572023/04/06 政治 《國際政治》美破產倒數計時 麥卡錫再嗆拜登 12:082023/04/06 財經 蔡英文美國會見麥卡錫 陸官方5部門、機構密集發聲表態 08:592023/04/06 兩岸 影》麥卡錫歡迎「台灣蔡總統」 連發推文總結蔡麥會成果 13:122023/04/06 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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