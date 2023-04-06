法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於台灣時間5日下午率團抵達北京，開啟為期3天的國事討論，有眼尖網友發現，知名女星鞏俐與其法籍丈夫、電子音樂藝術家米歇爾雅爾(Jean-Michel Jarre)也隨專機抵達北京首都國際機場，而鞏俐素雅高貴的凍齡模樣也隨之曝光。

馬克宏此行除了討論俄烏戰事，也聚焦經濟及文化交流，隨行團隊還包括多名法國政府高級官員、60多名法國企業家及20名位文化界人士，畫面曝光後，許多網友發現從隨行人員中居然出現鞏俐夫婦的身影，只見鞏俐戴上墨鏡遮住大部分臉龐，雖淡妝出鏡但臉上絲毫沒有歲月痕跡，依舊保有高雅凍齡的美貌。

看見鞏俐現身，引起網友紛紛熱烈討論：「失蹤人口鞏皇回歸」、「鞏俐狀態好好」、「哇我最喜歡的女皇」、「姐夫真的很貼心，一個人拎著兩個箱子悶頭朝前走，讓我們姐姐獨自美麗」、「歡迎鞏俐回家。」

據了解，一名法深諳法國文化自媒體博主透露，訪問團中有多位與大陸淵源頗深的法國著名藝術家，除了80年代曾在大陸舉辦演出的米歇爾·雅爾，還有曾執導電影《狼圖騰》、與大陸電影有深度合作的著名電影導演尚賈克阿諾(Jean-Jacques Annaud)等。