矽谷傳憾事，虛擬貨幣交易與支付平台Cash App創辦人Bob Lee周二在舊金山街頭遇刺身亡，由於Bob Lee發生意外的地點是在舊金山鬧區，引起不小震撼，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都忍不住感嘆，舊金山的暴力犯罪事件相當可怕。

綜合外媒報導，舊金山警方在周二凌晨2點35分左右，接到報案電話，警察發現一名43歲男子身上有明顯刀傷，雖緊急送往醫院，但傷勢相當嚴重，最後不治身亡，警方未公開受害者的身分，但Bob Lee的父親出面證實兒子遇害。

Bob Lee在虛擬貨幣及新創產業耕耘多年，擔任虛擬貨幣公司MobileCoin的產品長，又於支付服務供應商Square擔任技術長，在Square任職期間Bob Lee開發Cash App，提供轉帳、購買虛擬貨幣及交易股票等功能。

Cash App成績斐然，2017年每月活躍用戶人數約為700萬，但到了2020年活躍用戶人數攀升至3000萬，整間公司的估值高達400億美元（約1.23兆元新台幣）相當驚人。

Bob Lee驟逝震驚矽谷，馬斯克在推特上批評舊金山的治安，「有很多我認識的人都遭到莫名的攻擊，舊金山的暴力犯罪非常可怕，因為即使襲擊者被捕，很快就會被放出來。」