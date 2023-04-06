遠傳電信今(6)日宣布通過由全球權威碳揭露組織CDP、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute WRI）等組織共同設立的科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative SBTi）審查，為全台唯一目標控制在近程1.5℃升溫情境的電信業者，積極展現透過科學方法實踐淨零、與環境永續共好的最大決心。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳早在2019年即通過SBTi 2℃情境審查、並於2022年承諾實踐淨零。但聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)最新的氣候科學報告指出，人類已進入到「紅色警戒」(red code)的狀態，COP27也強調應守住全球升溫1.5℃的防線，因此遠傳不只將低碳營運納入永續經營的核心策略，也提出更具雄心的近程1.5℃淨零情境目標，用科學方法與科技解決方案，將環境共好的目標願景實際落實在具體作為，展現響應守護地球環境的決心。

為加速實踐淨零，遠傳減碳策略以節能優先、加速綠能、儲能跟進為三大核心，並配合政府能源轉型與電業改革政策，結合遠傳核心能力，考慮節能技術、儲能、智慧電網與電表及系統整合，並發展綠色商機。遠傳也承諾2030年溫室氣體排放範疇 1、2、3 將較2021年減少42％以上，並預計在2048年達到淨零排放。同時，遠傳也在3月正式宣告加入國際再生能源倡議組織RE100，目標在2030年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040年全公司100％使用再生能源。

遠傳透過科技持續降低營運排放，為用戶打造最環保的網路，例如遠傳透過AI基地台選址，精準佈建和優化5G網路，極大化網路效益，同時以智能混頻和休眠技術，減少基地台用電，最高可節省46％基站耗能，等同於年減約5萬噸碳排放量。未來整併亞太電信網路，以及2024年3G網路落日，將汰換上萬台基站，預計對減排更將大有助益。