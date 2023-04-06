蔡英文日前展開「民主夥伴共榮之旅」訪問中美洲友邦，期間過境美國紐約、洛杉磯等地，她今日會晤美國眾議院議長麥卡錫，被視為外交重要突破，雙方也在會後共同發表談話，前行政院長蘇貞昌6日於臉書指出，慶幸是堅毅不屈的蔡總統在這關鍵時刻領導國家，他也相信，台灣人會一直團結起來保護台灣，為自由而奮戰。

蘇貞昌指出，蔡總統會後談話時引用美國前總統雷根名言，指「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由」，來強調全世界的民主正遭遇前所未有的挑戰，尤其在俄羅斯侵略烏克蘭、中國大陸對周遭國家文攻武嚇、危害區域安全之際，「要維護和平，必須先強大自己。」

蘇貞昌說，麥卡錫形容現今的台美關係為「我（麥卡錫）此生中最強健的時刻，而蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手。」他大讚，蔡總統用兩個任期，和美國建立了最好的夥伴關係，也因為美國和其他民主同盟國家的支持，讓台灣人民了解到，「我們沒有被孤立，也並不孤單。」

蘇貞昌表示，在這歷史性的會面結束後，自己更加慶幸，是堅毅不屈的蔡總統在這關鍵時刻領導國家，而非這幾天在中國大陸領土上，配合北京當局演出、表現荒腔走板的馬英九。

文末，他也強調，從美麗島、野百合到太陽花，相信台灣人會一直團結起來保護台灣，「不管在哪一個時代，都會為了追求自由而不斷前進，為了自由而奮戰。」