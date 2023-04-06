高雄吳姓女子抱著心愛的小白狗散步，途中被劉姓男子的兩隻沒綁繩的中型愛犬盯上，瘋狂吠叫並追趕。吳女當場嚇到驚聲尖叫，小白狗也跳脫逃竄，吳女想要抓狗時不慎跌倒摔傷，怒告劉男求償18萬元。一審認為吳女無責、劉男需賠償8萬元；二審卻認為，飼主不牽繩就有責任，劉男僅需賠償3萬5000元，全案定讞。

2019年7月某日凌晨，吳女抱著小白狗出門散步，在鼓山區南屏路、文忠路口遇到劉男飼養的兩隻中型犬突然衝出，小白狗看到瘋狂吠叫，吳女也被突如其來的狀況嚇到尖叫。小白狗跳脫吳女懷抱到處流竄，吳女為了救狗，一個踉蹌也跌倒受傷，氣得與劉男當街大吵。

吳女事後就醫，發現下半身多處擦挫傷，右腳趾還骨折，怒告劉男求償醫藥、精神賠償共18萬元。

劉男辯稱，當時他身上帶著訓狗包，兩隻狗的項圈上也有鈴鐺，已有警示的作用。吳女帶狗出門未牽繩，才導致自己追狗受傷。此外，吳女若當時若真有骨折傷勢，應該無法站立與他吵架。

一審法官認為，動物保護法及高雄市動物保護自治條例規定，飼主未牽繩導致「他人或其他動物」受傷，才有法律上未盡看管之責。縱使吳女沒有使用牽繩，劉男不能因此免除其責任，判劉男需付全責、賠償8萬元為適當。

吳女認為賠償不足、不服上訴，二審高雄地院認為，依高雄市動物保護自治條例第12條規定，使用寵物牽繩不但可以防止寵物對其他人造成危害，急難時也能即時保護自己的寵物。法官認為，整起事件吳女有4成責任，最後判劉男僅需賠償3萬5000元，全案定讞。