藝人林采緹年紀輕輕出道，享受成名滋味，也為她賺進第一桶金。她受到父母影響，小時候便理解理財的重要性，自認個性保守，小時候理財就是死存錢、省小錢，直到近年慢慢接觸投資，秉持「絕不投資不熟悉的產業」的理念，自認投資績效還不錯，擁有了被動收入，所以先前疫情沒工作時，生活品質較無受到影響。

林采緹說，以前花錢大手大腳，出門的代步工具都是計程車，每個月光是車資大約2萬元，幾乎佔了生活費的四分之一。自從疫情後通告銳減，業配、通告少了三分之二，讓她開始思考更多可能性，像是加入「鑽電商」。

林采緹還有投資餐飲業，但不像許多人直接砸錢開店面，她選擇連鎖攤位店家，在熱門商圈販售東山鴨頭。她事前做足功課，不僅實地勘察地點，還特別觀察當地的一日人流量來計算一日營業額，評估過後認為可以投資，才投20萬元開設，現在早已回本，並且每月約可分到2、3萬元。

林采緹說，很多人投資店面，常常只是純投錢並無參與管理，所以很容易出問題，她說她以前曾投資通訊行，雖然有回本並賺錢，但後來因為合夥人的帳務不清，最後決定拆夥。她說當時就是完全不管對方如何經營，因此她建議：「不會管理，至少要參與，要學習，不然很容易出問題。」

而除了投資，她今年將會推出自己的品牌，2年多前她便開始籌劃情趣商品開發，預計今年暑假會上市。