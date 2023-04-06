新竹縣48歲張先生沒有任何疾病，健康檢查意外發現肺部腫瘤，決定至新竹台大分院生醫醫院胸腔外科接受手術，很擔心會像電影情節從手術中醒來，院方採取「精準麻醉」，化解疑慮後動刀。

張男想到多年前看過的電影，男主角在手術中醒來，甚至有類似靈魂出竅的情節，非常害怕自己也會在手術中發生一樣的狀況，在術前訪視門診時向麻醉科醫師提出他的擔憂。

麻醉部醫師巫鎮和表示，手術中甦醒雖然罕見，但的確是可能發生的併發症，根據統計方法的不同，發生率約在千分之1到千分之2左右。

同時，手術中甦醒有不同的程度，可能從僅有聽覺、知覺，再到疼痛、失去肌力，手術中甦醒往往造成病人極大的心理壓力，也是麻醉科醫師極不樂見的併發症。

巫鎮和說，造成手術中病人甦醒的危險因子，包括生理條件無法承受足夠的麻醉藥物劑量、病人因先天基因條件或後天發展出對麻醉藥物的耐受性等。

過去，麻醉科醫師會藉由手術中病人生命徵象的變化，包括血壓、心跳、呼吸速率，搭配手術當下給予的刺激程度大小，來判斷麻醉藥物的劑量是否足夠。

由於每個人對麻醉藥物的反應不同，麻醉深度過淺將導致病人於手術中甦醒，反之麻醉深度過深將造成病人大腦認知功能不必要的負擔。

巫鎮和說，隨著醫學的進步，現在麻醉科醫師已能夠藉由腦波儀的監測，直接監控手術中病人的麻醉深度。

該儀器能提供數據化的麻醉深度指標及彩色頻譜密度分析的資訊，反映不同麻醉藥物各自獨有的頻譜密度型態，顯示每一個瞬間病人麻醉深度的狀態，醫師依據資訊調整麻醉藥物的劑量，為每位病人、每次手術量身打造客製化的「精準麻醉」。

巫鎮和提醒，手術及麻醉的安全是醫師和病人共同的目標，建議病人若過去有術後吸不到氣、說不出話及張不開眼等經驗，或有相關擔憂的病患，可於醫師術前訪視時，預先與醫師討論及溝通，由醫師評估後訂立最適合的麻醉計畫。