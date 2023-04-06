台北市前副市長黃珊珊今證實加入台灣民眾黨，而也傳出黃珊珊可能會列入2024不分區立委名單中，對此，民眾黨立委張其祿表示，民眾黨選舉決策委員會不管是針對總統或不分區等提名相關作業，一切都在進程。針對是否有「2年條款」，張其祿坦言，還在討論階段。

張其祿指出，民眾黨選舉決策委員會已經成立，也按照程序進行總統或不分區等提名相關作業，一切都在進程，黃珊珊過去長期是柯文哲主席的夥伴，也同時擔任台北市副市長，跟民眾黨有直接密切的關係，她是很優秀的人才，一定會在民眾黨內扮演重要腳色。

是否可能會幫其他民眾黨立委輔選？張其祿說，過去早就已經有了，事實上也存在，黃副市長本質、學能等各方面表現都有目共睹，她絕對是民眾黨重要的人才，絕對可以跟她很密切的工作夥伴。

至於民眾黨內是否有設定2年條款，主要就是讓黃珊珊列入不分區立委後，2026能再次挑戰台北市長？張其祿表示，民眾黨是發展中的政黨，當然也希望所有黨籍從政同事，都有最大的發揮，事實上目前確實有討論，這些都要經過選舉委員會的定論和黨中央的制度上做明確規範，還在討論階段。