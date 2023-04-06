高雄某知名建設公司遭控交屋不實，7住戶怒告求償各3萬元。高雄地院認為，買賣時住戶與建商已簽訂「個別磋商條款」，爭議公設屬於「二次施作項目」，依約要管委會同意才能施作，但管委會並未同意，判建商無責。（本報資料照）

某知名建設公司2018年在高雄新興區推出小坪數建案，廣告文案主打「家庭劇院、休憩亭、戶外用餐區、KTV包廂」等公共設施，住戶2019年交屋時發現部分公設並未施工，怒向建商求償3萬元。高雄地院認為，買賣時住戶與建商已簽訂「個別磋商條款」，爭議公設屬於「二次施作項目」，依約要管委會同意才能施作，但管委會並未同意，判建商無責。

2018年該建設公司在高雄新興區推出小坪數建案，總住戶超過300戶，平均一層樓有12戶。7位住戶交屋後，認為建商廣告不實，看不到「家庭劇院、休憩亭、戶外用餐區、KTV包廂」等公共設施，怒告求償各3萬元，並要求每年1萬元遲延給付的損害賠償。

建商強調，買賣時曾跟住戶簽下「個別磋商條款」，依約設置休憩區，購置休閒涼椅、餐桌（椅）等物品放置於休憩區。為了回饋大樓，也曾建議管委會另增設一處涼亭休憩區，但最後管委會並未同意。回饋設施是建商給住戶們的「好意施惠」，管委會既不同意施作，當然不算違約。

法官檢視相關資料，認為建商已將原建照核准的屋頂平台、屋突1樓梯間、屋突2機房空間改建為KTV室等設施，也在游泳池旁設放桌椅、躺椅等設施，另也依約安裝排煙機、抽水設施、水塔、管線等公共設施。針對回饋設施施作部分，管委會僅同意建商於大樓南側通道階梯處增設人行道，其餘並未同意，最後判建商無責、7名住戶敗訴，可上訴。