鴻海創辦人郭台銘昨（5）日結束「科技經濟開拓之旅」回台，並在機場舉辦記者會，宣布挑戰2024總統大選、爭取國民黨提名。對此，前立委沈富雄今表示，「我是很不屑評論他」，因為自己對這件事一肚子火。

沈富雄今於廣播節目《POP撞新聞》舉例，如果是台積電創辦人張忠謀要選總統，國民黨主席朱立倫會放進初選民調嗎？且郭台銘不管是外表、帽子、舉手姿勢，都和4年前一樣，他分析人到了70歲已經無法改變，郭就是把商場、成功商人那套搬到政壇來。

沈富雄說，自己只能用3個字來形容郭台銘，就是「奇、狠、霸」，但一無是處。沈富雄不滿指出，郭台銘為什麼一回台就下指導棋，且還在記者會說，希望不管什麼民調都要唯一支持他，根本是在暗示大家接到初選民調電話時要怎麼回答，反觀新北市長侯友宜就很純樸認真，到現在還在查巡邏箱。

對於郭台銘初選民調有沒有可能超過侯友宜，沈也直言絕對不可能，同時他還強調，4年前自己跟郭接觸長達3個月，如果真的讓郭當總統，政策會怎麼處理，自己一清二楚，國民黨最強的參選人當然還是侯。