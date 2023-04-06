在蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會面之後，美國在臺協會（AIT）、美國眾議院外委會宣布，外委會主席麥考爾（Michael McCaul）率領7位跨黨派眾議員訪台，討論如何強化美台經濟和國防關係，目前訪團已經抵達台北。

AIT說明，麥考爾此行將於6日至8日訪問台灣，眾議院外交委員會新任印太小組主席金映玉（Young Kim）和印太小組委員會資深眾議員貝拉（Ami Bera），以及眾議員希爾（French Hill）、眾議員狄恩（Madeleine Dean）、眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、眾議員勞勒（Michael Lawler）和眾議員莫蘭（Nathaniel Moran）。

AIT表示，此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

根據媒體此前報導，蔡總統將於7日返台，預計麥考爾將於8日晉見蔡總統後離台。另有民進黨立委證實，在麥考爾訪團一行在台期間，將與立法院外交國防委員會立委進行深度的交流和會談。