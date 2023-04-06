星二代「小哈利」庾恩利為女星伊能靜與「哈林」庾澄慶的兒子，近年來他跟隨父母腳步出道，希望能朝音樂人的夢想前進，此外，他也經常透過社群媒體分享日常穿搭，長相清秀的他不論男裝女裝都能駕馭非常好，昨(5)日他也再度曬出身穿白色馬甲與好友的合影。

「小哈利」昨日在IG限時動態中分享與閨密的合影，照片中他戴上及腰長的假髮，化著精緻妝容，身穿白色蕾絲透視馬甲，嫵媚性感的造型火辣程度破表，接著在限動文中寫下「dream girl fr i love you so much」，最後放上他穿著男裝與好友的合照，更以「best buds」形容兩人是最好的朋友。

庾恩利發限時動態為好友慶生。（圖／擷取自庾恩利IG）

事實上，小哈利3月中在葡萄牙慶祝21歲生日時，他也曬出穿著米色流蘇洋裝，腳踩一雙高跟涼鞋的女裝美照，身披一頭烏黑長捲髮的他，看起來仙氣十足，讓網友看了笑說「比媽媽伊能靜還漂亮」；然而，對於自己的穿衣風格，小哈利曾在雜誌專訪中提到，認為衣服只是衣服，一件衣服的解讀不應該超過對人本身的解讀「我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態。我不希望有了某一種打扮就有了對人的一種設定。相反我希望更多人看到的是我精神層面的而不是外在的」。

此外，他也曾說：「在未來，我對於藝術的初心和執著不會因為任何載體而改變，反而會用不同載體的方式激發出新的內涵」當時貼文一出，媽媽伊能靜也隨即轉發並附上愛心符號，表達對兒子的愛與支持，過去她也曾在社群上向小哈利喊話「做你自己」，而網友們也給予支持「堅持做自己，做最好的自己」。