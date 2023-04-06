「112全中運，竹縣挺青春」各項賽事陸續進行，繼韻律體操圓滿落幕後，划船項目從8日起將在宜蘭冬山河登場，有全國26所國高中、共310位選手同場競技，6日場佈完成，準備迎接精彩賽事。

全中運執委會指出，本次全中運划船競技項目共分成8人單槳有舵手式J／M8＋、4人單槳J／M4－、4人雙槳J／M4X、單人雙槳J／M1X、雙人單槳J／M2－、雙人雙槳J／M2X等項目，比賽直線距離男子為2000公尺，女子1000公尺。

高男組計12隊123人參賽，高女組8隊30名參賽；國男組15隊114名參賽，國女組13隊43名參賽。自4月8日起展開為期4天賽程到11日落幕，各組比賽成績也會即時公布於112全中運官網。

全中運執委會表示，這次划船與輕艇賽事為符合比賽場地條件規範，特別委請宜蘭縣體育會、利澤國中和吳沙國中協助辦理，籌備過程中執委會與新竹縣文山國小多次前往宜蘭冬山河場勘，並和體育會劉錫鑫校長共同協力，學校教練群用心投入，令人感佩。

同時在經驗豐富的體育會劉錫鑫協助下，賽場的在地警力、消防救生、環境清潔維護，及河道觀光船營運協調等各項籌備工作逐步達成。

全中運划船與輕艇賽場在宜蘭縣冬山河，執委會為求慎重，多次前往現勘並全力做好籌備工作。

全中運執委會感謝宜蘭縣政府、宜蘭縣警察局、消防局、新北市政府教育局、鷺江國中借用裁判船等單位協助，期許比賽順利圓滿，也預祝所有選手透過賽會展現自我，榮獲佳績。

欲掌握精彩的比賽內容、即時的競賽訊息可至「中華民國112年全國中等學校運動會」官網查詢。