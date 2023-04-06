蔡英文總統過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，民進黨立委林俊憲6日表示，這是歷史性一刻，相關交流會成為常態，無論下任總統是誰，外交能力將是重中之重，大家可以思考潛在候選人中誰最能擔此大任，他也暗酸國民黨最強人選新北市長侯友宜，「好好做事」平常用來敷衍國人就算了，這種國際場合可不能隨便，光想都讓人尷尬無比。

林俊憲表示，蔡總統與眾議院議長麥卡錫聯合發表演說，這是歷史性的一刻，半世紀以來在美國最高層級的雙邊會晤，隨著台美關係越來越密切，與世界各國的交流也越來越熱絡，或許這樣的景象未來會成為常態。

林俊憲指出，這是前所未有的歷史機遇，因此無論下一任總統是誰，外交能力將是重中之重，大家也可以回頭思考，檯面上潛在的各個總統候選人中，誰最能擔起這個大責，帶台灣走向世界？

林俊憲直言，畢竟「好好做事」平常用來敷衍國人、答非所問就算了，這種國際場合可不能隨便，光想像那個畫面都讓人尷尬無比。話說回來，「好好做事」要怎麼翻成英文，才能讓外國友人也準確感受到那種廢話文學的神韻呢？