「蔡麥會」5日登場，國民黨立委江啟臣質詢指出，未來台灣總統過境美國，與美國眾院議長在美國會面，會不會成為新常態？外交部次長田中光答詢表示，這次已經設下先例，以台美關係來說，未來我們會朝這個方向去做。

江啟臣追問「所以你認為這會是一個新常態？」田中光說「是的」。

蔡英文總統於美國時間5日上午9點56分抵達雷根圖書館，與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派議員會晤，麥卡錫和眾議院民主黨團主席阿奎樂提前走到車道旁迎接，再逐一握手寒暄，麥卡錫在發表簡短談話時強調，這不是一次共和黨或民主黨的活動，而是跨黨派的會晤。

「蔡麥會」5日登場，籌備此事的涉外人士表示，這次蔡麥會見的安排，是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗。這段籌備時間以來，台美雙方高度聯繫，對於可能的各種風險也充分交流訊息及意見，讓台灣總統過境美國，不會因北京威脅而打折扣，雙邊關係和實質的合作也因此更上一層樓。