前總統馬英九今天中午在上海和平飯店與台商代表座談並共進午餐。（照片由與會台商提供）

前總統馬英九今天中午在上海和平飯店與台商代表座談並共進午餐。（照片由與會台商提供）

前總統馬英九今天中午在上海和平飯店與台商代表座談並共進午餐。座談會上廈門台商會長吳家瑩（右）發言。（照片由與會台商提供）

前總統馬英九今天中午在上海和平飯店與台商代表座談並共進午餐。出席的台商代表吳佳瑩表示，作為在大陸發展20多年的台商，他真切地感悟到，「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是兩岸良性互動、相向而行的「通關密語」；正如大陸國台辦主任宋濤今年在多個場合所說，要和平、要發展，要交流、要合作，這是兩岸同胞的共同心聲，樂見馬英九此行具有「破冰」的歷史意義。

馬英九進場時，與出席台商一一擊掌問候。今天與馬英九座談台商代表包括：大陸全國台企聯會長李政宏，上海市台協會長張簡珍，大陸全國台台企聯常務副會長陳錦龍，大陸全國台企聯常務副會長、太原市台商協會會長曾新慧，大陸全國台企聯常務副會長、廈門市台商協會會長吳家瑩，順德唐昕織維有限公司董事長、鼎旺織維股份有限公司董事長兼總經理林炳煌，嘉興市台協會長朱佑仁，「台商二代」吳偉誠，上海市台協律師專業委員會副主委張伯男等人。

吳家瑩發言時表示，馬英九主席來大陸祭祖，並率同台灣青年學子與大陸學生交流，在目前兩岸關係緊張氛圍下，無疑具有「破冰」的歷史意義。這些天，我們也從媒體報導中看到，馬主席此行所到之處廣受關注、掀起風潮，由此可見，兩岸關係回暖是兩岸民眾所喜聞樂見的。

吳家瑩說，疫情這3年，兩岸關係持續冰封，究其原因，正是民進黨當局不承認「九二共識」。作為在大陸發展20多年的台商，他真切地感悟到，「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是兩岸良性互動、相向而行的「通關密語」。

吳家瑩表示，正是有了「九二共識」，台商才有真正的一個「家」，才會努力在大陸打拚，生活才能取得安定。正是有強大祖國做依靠，台胞的民生福祉才會更好，發展空間才會更大。

吳家瑩說，這些年，他參與並見證了大陸飛速發展的輝煌進程。當時從台灣過來，是認可這裡的投資環境，認同這個地方可以給台商帶來企業和人生的發展，在這裡看到了商機，同時，也認可大陸各方面的制度與發展，所以一待就是20幾年。

吳家瑩舉例，尤其是近年來大陸方面不斷公布「31條措施」等惠及台胞台企的政策，兩岸融合發展不斷加速，正是台商發展的好機遇。正如大陸國台辦主任宋濤今年在多個場合所言，要和平、要發展，要交流、要合作，這是兩岸同胞的共同心聲。

吳家瑩表示，和平發展符合兩岸人民的根本利益和共同願望。在閩台商台胞將團結一起觀大勢、明大義，充分發揮兩岸間的橋梁紐帶作用，推動兩岸經貿交流與合作，推動兩岸融合發展，讓更多新生一代融入兩岸融合的時代大潮。

吳家瑩表示，堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」，在此基礎上推進兩岸關係和平發展，相信兩岸的中國人一定能夠攜起手來，共創祖國統一和民族復興的美好未來。