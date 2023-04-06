桃園市平鎮區一間修車廠清明連假店休，沒想到5日上午竟有1男1女開著計程車，停到修車廠門口廣場，褲子一脫當場辦起事來，男子完事後還隨意便溺才離去。修車廠人員查看監視器傻眼，直呼「大白天就發生這種事！省房費也不是這樣省的吧」。轄區桃園市平鎮警分局對此也回應，在戶外上演活春宮的男女與上傳網路社群的網友，都有觸犯刑法等相關法令之嫌。

平鎮警方今天表示，有關民眾貼文反應事項，經查分局並未接獲相關報案，但在戶外上演活春宮的男女與上傳網路社群的網友，都有觸犯刑法等相關法令之嫌。男女在戶外上演活春宮已涉刑法234 條規定，意圖供人觀覽猥褻行為，觸犯公然猥褻罪嫌；PO文者上傳照片，則涉刑法235 條規定，散佈猥褻圖畫、文字等供人觀覽。

貼文曝光後，隨即引起大批網友關注，紛紛留言「這也太扯了」、「是有這麼猴急嗎」，還有不少人開玩笑說「會不會是另一種付車資的方式」、「沒錢只好肉償了」。而修車廠人員也說，目前沒有報警打算，仍呼籲應大家應自重。