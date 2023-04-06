彰化縣衛生局已通報各幼兒園及學校全面備戰腸病毒疫情。（彰化縣衛生局提供）

因新冠疫情封控及相關防疫措施實施得宜，國內已近3年未有腸病毒流行疫情，許多5歲以下幼童因沒感染過，也因此沒有腸病毒抗體，在時序已進入腸病毒流行期之下，彰化縣衛生局今天指出，今年腸病毒疫情恐會大暴發，提醒幼兒園及家長全面備戰。

為迎戰可能到來的腸病毒大流行，彰化縣自今年1月16日即啟動縣內幼兒園洗手查核，目前已全數完成348家，透過防疫人員實地訪查，強化教托育人員、幼兒及家長對腸病毒防治的認知與警覺，並強化腸病毒防治黃金72小時宣導。

彰化縣衛生局局長葉彥伯指出，腸病毒大都在4月進入流行期，並於6月到達高峰，因此該局將於4月到9月腸病毒流行期間，持續邀請兒科專科醫師進行44家托嬰中心感控輔導，並辦理174所國小及公托腸病毒聚集事件演習、保姆人員教育訓練，防範腸病毒疫情流行。

葉彥伯說，國內已近3年未有腸病毒流行疫情，在腸病毒幾乎沈睡3年下，國內許多幼童都沒有腸病毒抗體，因此今年暴發腸病毒大流行的機率相當高，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。

大多數人在感染腸病毒後，約7天至10天即能痊癒，但仍有極少數人感染後會出現嚴重併發症，如腦炎、腦膜炎及急性麻痺症候群等，可透過自我檢查相關前兆病徵來防範，這些病徵包括嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促及心跳加快等。

葉彥伯指出，今年全國已有1例腸病毒感染併發重症病例，依據疾病管制署監測資料顯示，今年第 12 週（2023／03／19 - 2023／03／25）全國腸病毒門急診就診計3120人次，較前一周2675人次上升16.6％，社區仍有腸病毒 71 型及 D68 型輕症個案，提醒家長留意嬰幼兒重症前兆病徵。