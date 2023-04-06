情侶之間有很多表達愛意的方式，而說情話就是其中一種，但有時情話說多了可能導致另一半起疑心，《小鐵星座》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、摩羯座非常敏感，一旦戀人突然說很多情話，他們便會認為對方肯定有隱瞞事情，這時會讓他們更沒安全感。

▍巨蟹座：多愁善感

巨蟹座不僅多愁善感，內心也很敏感。如果戀人突然對他們說很多情話，肯定會胡思亂想，不會單純認為對方只是情深意濃，一定做了違背良心的事或想要拋棄他們，使他們更沒安全感。

▍雙魚座：敏感不安

雙魚座對任何事物都極度敏感，所以如戀人對他們說了很多情話，他們不僅不會感到開心，反而這種突然的變化會讓雙魚座不安，認為人不會無緣無故地突然改變，肯定隱瞞了什麼事。

▍摩羯座：過於自卑

摩羯座在愛情裡比較自卑，當他們很愛另一半時，就會把自己變得很卑微，並且全心全意為對方好、不求回報，所以若另一半說很多情話給摩羯座聽，他們反而會覺得很沒安全感。