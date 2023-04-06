泰山去年第4季營收26.19億元，毛利率7.61%，季減6.89個百分點，年減6.96個百分點，營業虧損5.25億元，稅後盈餘54.88億元，季增34.01%，年增35.83倍，單季EPS 11.29元。主要是受惠出售全家股權業外收益。

泰山2022年全年營收110.69億元，是自2012年以來再度破百億元，毛利率13.06%，年減2.38個百分點，營業虧損3.92億元，稅後盈餘59.19億元，年增9倍，EPS 12.17元。

針對有廣告刊登泰山去年虧損，營業績效差勁，泰山強調去年本業獲利逾7000萬元，沒能大幅成長的原因，主要因為原物料如芥花油、黃豆等大幅上漲，本公司為體恤消費者，至去年五月才調漲部分售價，與顧客一起共度難關，以回餽長期支持，市場派竟不分青紅皂白胡亂攻擊，其居心叵測。

泰山公司派指出，市場派指責公司處分「金雞母」全家股權是錯誤決策，但殊不知全家股利換算成投報率平均不到2.5%，理應重新思考投資標的與方向，若經營團隊毫無做為，才是愧對所有股東。