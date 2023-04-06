DSCC數據顯示，2022年全球最暢銷智慧型手機中，前10名OLED機型中有7款是iPhone，其中，iPhone13拿下8%的市占率，奪下「銷售量」榜首，iPhone 14 Pro Max則以11%拿下「銷售額」市占率第一，無論如何排列，冠軍都是蘋果iPhone的囊中物。

以銷售量市占率來說，前10名依序為，蘋果iPhone 13、蘋果iPhone 14 Pro Max、小米Redmi Note 10/11/11S、蘋果iPhone 14 Pro、蘋果iPhone 14、三星A52、蘋果iPhone 13 Pro Max、蘋果iPhone 13 Pro、蘋果iPhone 14 Plus、小米Redmi Note12/12pro/12pro+/12Exporer。

以該榜單來說，蘋果拿下逾半壁江山，就Adroid系統來說，排名最前面的就是小米的Redmi Note10/11/11s，位居第三，Redmi Note 12系列則驚險擠進第十，另外，就是三星的A52，排名第六。

DSCC也大膽預估，蘋果將在iPhone 17系列中全線引入LPTO面板，該技術可以讓顯示幕大幅動態改變其刷新率。