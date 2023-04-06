葉鈺渟去年發行EP《愛的路途》。（新視紀整合行銷提供）

第一屆全球客家流行音樂大賽得獎合輯數位發行後深獲好評，〈黑皮夫人Viva La Vegan〉、〈閒尞〉、〈看毋着个肚臍絆〉3支MV在YouTube總點擊率已超過30萬次。首獎得主A Root 同根生日前與索尼音樂合作拍攝Live Session，看到影片後更是大讚「夢想成真！根本就是理想中的樣子」，日前參加民視《唱頌台灣》節目錄影，全員更是被主持人朱頭皮的妙語如珠說的招架不住，笑稱也是一種榮耀，而擁有大砲唱腔的主唱魷魚更被網友封為台版愛黛兒。

A Root 同根生表示，比賽讓他們獲得更多活動邀約，尤其是客家性質。去年底受邀到墨西哥塞萬提斯國際藝術節以及智利聖地牙哥La Pintana大劇院演出，感受到當地樂迷的熱情，尤其是聽見全場觀眾大喊「Holy Gazai」，現在回憶起來都覺得是魔幻的美好時刻。他們已參與過貴人散步、台灣燈會、高雄大港開唱等演出，5月則有赤聲躁動音樂祭演出。繼去年年底發行專輯《邊緣轉生術》，今年更是作品多連發，包括與張伍合作單曲〈福福HOHO〉以及網路影集《Ａ財集團》，都呈展現A Root 同根生的創意無限。

第一屆全球客家流行音樂大賽貳獎得主何芸娜展開才女模式，日前受邀回母校臺藝參加大師班講座，分享「傳統出入外的無限可能」。除了年底登上新竹縣政府跨年晚會，也參與當代客家學交流論壇、海客祭、Hakka Pop客家新狂潮新象創作劇團《雜技范特西》等活動演出，日前更與2次入圍金曲獎的黃宇寒參與客家電視台「鬧熱打擂台」節目錄影。

療癒系創作歌手葉鈺渟表示，從參加比賽到培訓課程等安排，讓她學習很多，也認識很多興趣相投的音樂朋友。去年發行EP《愛的路途》，記錄她從學生時代、結婚生子，成為三個孩子媽後的音樂歷程，尤其是成為金馬導演楊力州《愛別離苦》電影的其中一位女主角，讓她更感受到生命的奇妙。回想當年學習吉他的經歷，她笑說就是纏著師父死皮賴臉不走，大學開始學吉他四年沒繳任何一毛學費，每天都翹課去彈吉他彈3、4小時，所以後來找師父演出都當作在繳學費的概念。

王鍾惟的哥哥是知名樂團美秀集團鼓手王鍾錡，2兄弟從小熱愛音樂，王鍾惟回憶起，大學重考那年天天到籃球場報到，無意間感受到嘻哈音樂的力量，哥哥常跟他打趣說：「不如你用客語寫歌看看，不知道會怎麼樣？」因而開啟他的創作之路，他用熟悉的母語替臺灣饒舌音樂史增添新色，去年底發行專輯《Go Mode》。曾入圍金曲獎的歌手龔德也找來王鍾惟合唱歌曲〈兩兄弟〉。獲得第一屆全球客家流行音樂大賽創作組佳作，讓他演出邀約增加，尤其參加桃園機場嘉年華演唱，讓至今尚未出國的他很有感覺，希望有機會參加海外演出。