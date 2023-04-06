一名年約4、50歲的男性登山客6日上午攀登柴山，疑似心肌梗塞，直接倒在盤榕休息站，不治身亡。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

一名年約4、50歲的男性登山客6日上午攀登柴山，在盤榕休息站小歇時，疑似突然心肌梗塞，緊急吞一顆藥後仍倒地抽搐還撞到頭，當場血流如注。當時一名休假的消防隊員在現場幫忙搶救，救難隊趕底後接手送醫。

據了解，男子體型微胖，體重約7、 80公斤，救難人員使用SKD、8人輪流換手，一路奔跑下山，把男子抬到柴山軍用道路送上救護車。

事發當時，左營消防隊員林宥安正好休假登山，也在盤榕休息，發現該名男子倒下又流血，第一時間上前搶救。

林宥安表示，該名男子一開始不斷抽搐，嘴中有一顆心臟病的藥物，身上也有帶著藥袋。第一時間先讓他平躺在地上，將他的背包、毛巾移除，發現他當下還有意識、對疼痛有反應，但呼吸次數偏低，頸動脈相當薄弱，立即CPR急救，並聯繫家屬前往醫院。

消防局獲報後連同中華戶外探險協會雲豹工作隊出動前往救援，接手後立刻用AED急救，救護車直接從柴山後方軍用道路接駁，將男子送醫搶救。